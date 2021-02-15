В проект закона, который предусматривает изменение процедуры избрания директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), будут внесены коррективы на основе замечаний, полученных от министерств во время заседания правительства. Только после этого документ будет подан в Верховную Раду Украины и обнародован его окончательный текст.

Об этом OBOZREVATEL рассказал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, комментируя решение Кабмина поддержать проект закона о НАБУ.

"Сегодня было заседание Кабинета министров, в ходе которого рассматривался ряд вопросов. Один из них действительно этот законопроект (Проект закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", – Ред.). Решение принято с доработкой. В ближайшее время законопроект будет проработан авторами с учетом замечаний и предложений министерств и министров", – пояснил Мокан.

По его словам, текст документа будет редактироваться, после чего его внесут в парламент.

"Тогда можно будет увидеть финальный текст соответствующего законопроекта", – добавил представитель КМУ в парламенте.

Ранее нардеп Ярослав Юрчишин в комментарии OBOZREVATEL заметил, что есть несколько законопроектов, которые уже зарегистрированы в Верховной Раде, среди них и соответствующий документ от партии "Голос". По словам парламентария, надо рассматривать их все в комплексе.

"Правительство действует как субъект законодательной инициативы, то есть он имеет право на внесение законопроектов. Эта инициатива сегодня рассмотрена, и соответствующий документ с доработкой будет внесен. Относительно альтернативных законопроектов, это уже регламентные процедуры в самой Верховной Раде и компетенция народных депутатов", – прокомментировал представитель правительства в ВРУ.

Как писал OBOZREVATEL :

В понедельник, 15 февраля во ходе внеочередного заседания Кабинета министров Украины правительство поддержало проект закона, которым вносятся изменения в процедуре избрания директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Руководитель Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин отметил, что правку, которая предусматривает изменение процедуры, было подано по устному предложению одного из министров. Такие изменения могут отстранить от должности действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.