Підтримую рішення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського про позбавлення права народного депутата Іллі Киви на нагородну зброю. Причиною такого рішення міністр назвав "негідну поведінку та дії, які дискредитують сам факт нагородження від імені Української держави".

Однак хочу нагадати, що лише за 7 років перебування на посаді міністра Арсена АВАКОВА було вручено нагородної зброї …

3334 особам! Цей список втаємничено і визнано очільниками МВС ледь не головною державною таємницею України. У свій час, в січні 2017 року, вдалося розсекретити список ВІП-армії Авакова, яку було озброєно різними видами НАГОРОДНОЇ вогнепальної ЗБРОЇ. Серед "героїв", які отримала тоді нагородну зброю майже 100 народних депутатів, їхні дружини та водії, міністри та дрібніші героїчні високопосадовці.

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Тоді найбільші арсенали зброї були у народного депутата з "Народного фронту" і радника міністра Ігоря Котвіцького, який для захисту Держави і родини отримав 6 одиниць зброї: 2 "стволи" "Форт", Glock 17, АПС, Mayзер та Smith & Wesson.Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман отримали по 4 одиниці нагородної зброї. Серед них штурмові гвинтівки "Форт 224". Саме таку серйозну зброю отримали й інші знані державні діячі Сергій Пашинський та Ігор Коломойський.

Найоригінальніший подарунок від Авакова за наші гроші отримав той таки Яценюк: "за особливі заслуги…, зразкове виконання…обов‘язку, виявлені при цьому честь і гідність". Він від свого підлеглого по партії та Уряду отримав кулемет Максим - 56-П-421?! Цікаво, що прес-секретарка Яценюка завірила, що у свій час він поверне державі цей легендарний кулемет.

Далі продовжувати перелік героїчних чиновників не має потреби - список на 1 січня 2017 року можна знайти у відкритих джерелах.

А от хто ці решта - більш як 3 тисячі СТРІЛЬЦІВ АВАКОВА досі таємниця.

З огляду на це, звертаюся до нинішнього Міністра МВС Монастирського, як співавтор Закону про доступ до публічної інформації, з вимогою ОПРИЛЮДНИТИ весь нагородний список МВС, окрім військових, які нині перебувають на службі у Збройних Силах України.

Бо, як відомо, Україна повинна знати своїх ГЕРОїВ!

П.С. Справедливо було б оприлюднити інформацію і про політиків та чиновників, які мають нагородну зброю від Міністра оборони.