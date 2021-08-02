Сюмар: уровень абсурда в делах против Павловского и Шандры зашкаливает

Заоблачные суммы залога по делу "Кузницы на Рыбацком" являются свидетельством политической мотивации и нарушением прав человека. Дела Игоря Павловского и Валерия Шандры можно назвать лишь заказными.

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар в комментарии "Прямому". Она считает, что дело имеет серьезные перспективы в Европейском суде по правам человека, потому что покажет, что граждан Украины политическими заказами и политической мотивацией оставляют без права даже на апелляционные обжалования и унижают таким содержанием в клетках, когда преступление никак не связано с насилием.

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"Это только подозрения, ничем не обоснованные, залоги, которые априори человек не может выплатить. Поэтому, конечно, уровень абсурда зашкаливает, и он не на улице, он происходит в судебных залах", – отметила Сюмар.

"Как и многие дела против Петра Порошенко, дела Павловского и Шандры можно назвать только политическим заказом. Потому что очевидно, что люди начинают прозревать, видят кто и что делал в 2014 году, почему страна собственно состоялась, как она развивалась в 2014 – 2019 годах, когда была создана армия, безвизовый режим и очень много внешнеполитических побед, а также внутренних побед было в стране, когда отвоевано было две трети Донбасса", – подчеркнула депутат.

"Они были отвоеваны благодаря таким людям, как тот же Игорь Павловский, и сегодня все это перечеркивается. И в этом весь нонсенс. На 30-летие Независимости нас хотят закормить телевизором и шоу, вместо того, чтобы строить страну и защищать ее, угроза никуда не исчезла", – добавила Сюмар.

Она также прокомментировала ситуацию, когда в судебном заседании объявлен перерыв из-за того, что работники "Кузницы на Рыбацком" скандируют под стенами суда.

"Я не знала, что в Украине нет теперь уже конституционного права на протесты, что у нас суды управляют митингами. Поэтому это абсолютно абсурдное требование. Люди пришли выразить свою позицию. Когда будет надежда на честное судопроизводство, будет демонстрация такого честного суда, тогда не будет митингов, а будет доверие к судебной системе и судьям. Когда ее нет, когда сегодня суды управляемы, когда они выполняют просто политические заказы, такое будет только усиливаться. Это мирный протест, но судьям следует помнить, что в Украине бывают не мирные протесты также и не дай бог нам до этого доводить", – сказала Сюмар.

"Все сегодня развивается так, чтобы снова Украина вынуждена была стоять, потому что вот этот уровень несправедливости, когда держат в клетке человека, который точно не представляет никакой угрозы, просто демонстративно ее хотят унизить, из нее хотят через унижение выбить вопросы безопасностные признания. Человек, который создавал оборонительный комплекс, который создавал украинский флот, который был захвачен русскими в Крыму, человек, который работал на обороноспособность страны, защитил ее, и сегодня такие вещи не являются нормальными, они просто направлены на унижение человеческого достоинства и фактически это является применением пыток", – добавила депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, также нардеп Ростислав Павленко заявил, что власть должна осознавать, что за политическое преследование тех, кто защищал государство нужно будет нести ответственность.