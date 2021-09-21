Сын нардепа Аристова – о роскошном авто: я работаю с 15-ти лет

Сын народного депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова, который возглавляет парламентский комитета по вопросам бюджета, заявил, что работает с 15-ти лет. Также Артем уверяет, что он не имеет никакого отношения к своему отцу.

Об этом парень написал на своей странице в Instagram. В посте он прокомментировал наличие роскошного автомобиля.

"Снова привлекаю внимание журналистов, которые упорно не хотят замечать, что я с 15 лет работаю. Я не приложение к родителям, я отдельный и самостоятельный человек", – пишет парень, добавляя, что главный "бонус" от отца-политика – это негативное внимание СМИ.

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Артем Аристов утверждает, что спит по пять часов в день, а остальное время работает. А миллион подписчиков в соцсетях позволяют ему купить машину.

Также он добавил, что авто не новое, а б/у из США.

На автомобиль парня накануне обратил внимание журналист Денис Казанский. Он отметил, что тот каждый день меняет машины люкс-класса.

"А еще говорят, что у нас кризис. Наглая ложь! Артем своим примером опровергает все вражеские наветы", – иронизировал он тогда.

Отметим, что ранее сын нардепа похвастался, что передвигается по Киеву на машине со скоростью 143 км/ч.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты обратили внимание, что Аристов-младший пользуется запрещенной в Украине соцсетью "ВКонтакте" и регулярно постит фото из Москвы.