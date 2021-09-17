Голова КСУ Олександр Тупицький та суддя КСУ Олександр Касмінін, які, як ми пам'ятаємо, указом Президента України були фактично відсторонені від виконання своїх обов'язків, подали в Окружний адміністративний суд Києва позов до Офісу президента та конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді КСУ.

Вимоги - визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді КСУ, яких призначає Президент України.

Це якраз ті позиції, які займають Тупицький та Касьмінін.

Враховуючи наявність оскарженого ОПУ рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду про незаконність указу Президента України про фактичне зняття з посади Тупицького, аналогічний позов від Касьмініна у ВС, відповідні позови до ОАСК, ця історія буде й далі розвиватися.

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На жаль, не на користь нашого суспільства.

Ukrainian Institute for the Future неодноразово підкреслював, що якщо судді, в тому числі, судді КСУ, підозрюються у вчиненні злочинів, їх треба притягувати до відповідальності у встановленому законом порядку, а не влаштовувати "полювання на відьм", паралізуючи роботу не тільки КСУ, а і багатьох державних органів, їх посадових осіб, наших громадян, які залежать від актів КСУ.

Що акти КСУ остаточні і підлягають виконанню всіма громадянами України незалежно від того, подобаються вони комусь чи ні.

І, нарешті, що будь-який тиск на суддів, в тому числі, на суддів КСУ, не тільки остаточно підриває довіру до державної влади, а і є кримінальним злочином та грубим порушенням Конституції України.

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