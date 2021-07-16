Судебная реформа: "зрада" пришла откуда и ждали
Пораділи судовим реформам?
Тримайте зраду звідки... та в принципі, чекали.
Головна умова, за якої судова реформа відбудеться - два ключові органи, ВРП і ВККС, очищуються разом. Бо фінальний склад ВККС після конкурсу затверджує саме ВРП. І якщо реформу останньої до того моменту бодай не почати і цим і далі будуть рулити суддівські мафіозі і корупціонепи, все може обернутися дуже плачевно.
Так от.
Агенти судової мафії Власенко і Пузійчук (Батьківщина) та Вельможний і Сухов (Довіра, група Шахова) зареєстрували аж ТРИ постанови про скасування голосування за 5068. Вони блокують підписання і набрання сили законом.
Таким чином, старт реформи ВРП відкладається щонайменше на 1,5 місяці, бо цієї сесії в депутатів залишається аж сьогоднішніх півдня.
Зараз усе в руках у Дмитра Разумкова та у керівництва парламенту.
Єдиний шанс розглянути сьогодні - доручення голови парламенту скликання Регламентного комітету та розгляд сьогодні цього питання. За інших умов це відбудеться уже в вересні.
Або позачергове засідання, в що я, якщо чесно, не дуже вірю, бо у всіх депутатів уже квитки на літак горять.
А це означає, що "реформовану" ВККС призначатиме корумпована і нереформрвана ВРП. З усіма можливими наслідками.
Та й в Вашингтоні Зеленському доведеться розповідати Байдену, що ми "майже прийняли" судову реформу. Чудова позиція для історичного візиту до ключового партнера, який публічно не раз заявляв, що для них реформа ВККС і ВРП - пріоритет #1.
"Батьківщина" вчергове чудово себе проявила. Це ми добре запам'ятали.
Та зараз відповідальність за успіх судової реформи - на Разумкові.
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