Суд закрыл дело блогера, который призывал свергнуть власть Порошенко, потому что в стране другой президент

В Киеве суд освободил от уголовной ответственности блогера, который в 2018 году в интернете призывал к насильственному свержению власти. Мужчина размещал в одном из СМИ лозунги, призывающие к свержению режима и аресту президента 2014-2019 годов Петра Порошенко.

Как говорится в постановлении Деснянского районного суда города Киева от 1 ноября, судья закрыла уголовное дело ссылаясь на изменение обстановки, то есть законной смены власти в стране. Также в постановлении говорится, что антиконституционные призывы обвиняемого не понесли никаких последствий.

Согласно заключению эксперта Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции, в материалах, который опубликовал в блоге киевлянин, усматривались цели незаконного свержения и в последующем захвата власти. В публикации говорилось следующее: "На 14 октября ряд оппозиционных центров и лидеров призывают….. Надеюсь, что инициаторы имеют целью победу", "14 октября режим Порошенко должен быть свергнут"

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Специалисты рассмотрели в опубликованной статье призывы к насильственному изменению действующего руководства государства, к захвату власти путем формирования нового правительства и избрания и.о. президента Украины, а также призыв к изменению командования Вооруженных сил Украины.

В свою очередь адвокат обвиняемого в суде настоял на том, что преступление является нетяжким, с момента публикаций прошло более трех лет, а в стране законно сменилась власть. Ходатайство защитника блогера судья приняла и удовлетворила, закрыв уголовное дело. Свое решение она аргументировала тем, что в Украине действительно путем законных выборов сменился президент, состав Верховной Рады и Кабинета Министров. Также в постановлении говорится, что обвиняемый не привлекался ранее к уголовной ответственности и имеет положительные характеристики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре на Закарпатье Служба безопасности разоблачила интернет-агитатора, который призывал к физическому устранению руководства государства.

Также в Киевской области правоохранители прекратили деятельность группировки, которая занималась антиукраинской деятельностью. Злоумышленники участвовали в митингах и призывали к захвату государственной власти в Украине.