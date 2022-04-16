Суд принял решение о Медведчуке: все детали

Лычаковский районный суд Львова изменил меру пресечения задержанному в Украине народному депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога.

Об этом говорится на Facebook-странице Лычаковского суда. Отмечается, что таким образом было удовлетворено ходатайство Государственного бюро расследований, согласованное Генеральным прокурором Украины.

Отмечается, что Медведчук уведомлен о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3 УК Украины. Рассмотрение ходатайства осуществлено следственным судьей в режиме видеоконференции во время трансляции из другого помещения с целью обеспечения безопасности участников производства, в частности, подозреваемого.

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Еще 10 января Печерский районный суд Киева применил к куму Путина меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидания своего жилья по адресу, однако по указанному адресу работники полиции обнаружили его отсутствие. Поэтому предателя Украины объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.

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