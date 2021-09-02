Суд оставил Медведчука под домашним арестом. Фото и видео

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
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Суд оставил Медведчука под домашним арестом. Фото и видео

В четверг, 2 сентября, Печерский районный суд Киева начал продлил меру пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Его подозревают в государственной измене.

Политик останется под круглосуточным домашним арестом. Мера будет действовать два месяца – до 31 октября (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Медведчук останется под круглосуточным домашним арестом еще на два месяца.

Медведчук уже покинул здание суда в сопровождении соратников и адвокатов. Он заявил, что решение намерены обжаловать.

Видео дня
Медведчук вместе с соратниками покинул здание суда.

Ранее Офиc Генеральнoго прoкурора завершил cледствие по делу нарoдных депутатов от ОПЗЖ Виктoра Медведчука и Тараcа Кoзака. Генпрoкуратура oткрыла материалы прoизводства стoроне защиты, после того, как адвoкаты oзнакомятся с доказательнoй базой, дело будет направленo в суд.

Напомним, что Медведчука и Козака подозревают в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму, а именно:

  • признание российской оккупации Крыма;

  • содействие и непосредственное участие в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн);

  • попытка стать правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины;

  • раскрытие сведений, содержащих гостайну;

Как сообщал OBOZREVATEL, гражданская жена подсанкционного нардепа от ОПЗЖТараса Козака, который объявлен в розыск, а его активы арестованы, в России полностью сменила фамилию, имя и отчество.

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