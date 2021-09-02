В четверг, 2 сентября, Печерский районный суд Киева начал продлил меру пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Его подозревают в государственной измене.

Политик останется под круглосуточным домашним арестом. Мера будет действовать два месяца – до 31 октября (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Медведчук уже покинул здание суда в сопровождении соратников и адвокатов. Он заявил, что решение намерены обжаловать.

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Ранее Офиc Генеральнoго прoкурора завершил cледствие по делу нарoдных депутатов от ОПЗЖ Виктoра Медведчука и Тараcа Кoзака. Генпрoкуратура oткрыла материалы прoизводства стoроне защиты, после того, как адвoкаты oзнакомятся с доказательнoй базой, дело будет направленo в суд.

Напомним, что Медведчука и Козака подозревают в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму, а именно:

признание российской оккупации Крыма;

содействие и непосредственное участие в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн);

попытка стать правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины;

раскрытие сведений, содержащих гостайну;

Как сообщал OBOZREVATEL, гражданская жена подсанкционного нардепа от ОПЗЖТараса Козака, который объявлен в розыск, а его активы арестованы, в России полностью сменила фамилию, имя и отчество.