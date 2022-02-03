Суд перенес рассмотрение жалобы Порошенко: названа причина

Апелляционны суд Киева вынужденно перенес рассмотрение жалобы народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко об аресте его активов. Из-за того, что один судья из коллегии заболел, заседание по этому вопросу назначили на 9 марта.

Об этом изданию OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Главный участник судебного производства не прибыл на заседание, интересы Порошенко представляли его адвокаты.

Также в зале отсутствовали и прокуроры.

Ранее Печерский районный суд вынес решение, которое адвокаты Порошенко огласили незаконным.

"Мы видим абсолютный беспредел, пренебрежение нормами права, направленное исключительно на одно – помешать лидеру оппозиции осуществлять политическую деятельность", – пояснил Игорь Головань, подчеркнув, что сторона защиты будет подавать жалобу на это решение.

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Сам Петр Порошенко подчеркнул в комментариях журналистам, что в ведении этой судебной тяжбы он защищает не только свои права, но и за демократическую реальность для всей Украины.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, ГБР объявило пятому президенту подозрение в государственной измене, а также содействии террористическим организациям.