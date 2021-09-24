Суд арестовал участника незаконной схемы поставок угля из ОРДЛО: СМИ назвали имя экс-чиновника

Печерcкий районный суд Киева ареcтовал учаcтника преcтупной схемы торговли углем с боевиками оккупированного Донбасcа. С ОРДЛО за cчет гоcударственных предприятий в Украине былo поcтавленo угля на общую сумму окoло 1,5 млрд грн.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. Она отметила, что участнику схемы, который обеспечивал поставки угля с временно оккупированных территорий и заключения украинским госпредприятием прямых контрактов с террористическими "ЛНР" и "ДНР", объявлено подозрение в госизмене и содействии деятельности террористических организаций.

По словам Венедиктова, суд удовлетворил ходатайство прокурора об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 500 млн грн залога.

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Незаконные поставки угля происходили в конце 2014 – начале 2015 годов при прямом вмешательстве высших представителей российской власти.

"Совершенно очевидно, что вопрос поставок угля с оккупированных территорий контролировались на очень высоком уровне и не могли жить самостоятельной жизнью без привлечения или, если хотите, покровительства высших чинов в правоохранительных органах. Кто давал соответствующие инструкции этим правоохранителям, взамен на что, при каких обстоятельствах – обязательно установит следствие ", – отметила генпрокурор.

По данным следствия, арестованный был одной из ключевых связных звеньев схемы – он непосредственно вел переговоры с представителями террористов, контролировал загрузки вагонов, отчитывался "кураторам".

Генпрокурорша не назвала имя подозреваемого. В то же время "Украинская правда", ссылаясь на информацию собственных источников в правоохранительных органах, сообщила, что речь идет о Сергее Кузяре – советнике нескольких министров энергетики времен Виктора Януковича и владельце многих трейдинговых компаний, торгующих углем. Его называли угольным менеджером Александра Януковича.

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