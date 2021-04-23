1. Позволю себе напомнить так называемый вывод войск из Сирии. На камеру, на российском телевидении:

- Г-н Шойгу! Приказываю вывести войска из Сирии! Со своей боевой задачей они справились.

- Есть, вывести войска!

- г-н Шойгу, все ли войска выведены?

- выведены, г-н Путин!

А по факту они ещё продолжали посыпать пеплом и огнем с воздуха сирийский народ.

2. Они говорят, что и в данном случае "задачи выполнены".

Какие?

Проверка армии на трезвость? Техники на то, что заводится и не распадается на части? За такие бешеные деньги - она, эта армия, не проверялась на своих местах в российской глуши?) Really?

Задача потенциальной войны состояла в получении воды для Крыма; в разрушении государственности Украины и принуждении ее к выполнению своих эфемерных фантазий.

Выполнены задачи?

Где?

Если войска действительно будут отведены - считай, проср@ли они все возможности.

Если не будут отведены - то же самое, но ещё дороже.

Самое важное их достижение - это проверка Украины и ее союзников. Проверили? Спасибо. А теперь сваливайте. Или не сваливайте - а погибайте. Десятками тысяч.

Мой скромный субъективный вывод - страна дешёвых балаболов.

P.s. "Вывести" войска из Сирии Путин отдавал приказ:

- 14 марта 2016 года,

-11 декабря 2017 года,

-18 декабря 2018 года Шойгу сообщил о якобы завершении вывода войск (несколько лет выводили??),

-в октябре 2019 года Путин еще ставил какие-то условия другим участникам войны - при которых он выведет войска из Сирии (значит, так и не вывел),

- в 2020 году российские войска все еще в Сирии,

и так далее.

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