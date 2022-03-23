Столтенберг заявил, что НАТО может передать Украине оборудование для защиты от химических и ядерных угроз

В НАТО рассматривается возможность передачи Украине специального оборудования, которое поможет защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Конкретное решение об этом появится на саммите стран Альянса в четверг, 24 марта.

Об этом во время брифинга за день до масштабной встречи сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его цитирует издание The New York Times.

Столтенберг заявил: он ожидает, что "союзники согласятся предоставить дополнительную поддержку Украине, включая помощь в области кибербезопасности", а также вышеуказанное оборудование. О каких именно технологиях или средствах идет речь, генсек НАТО не уточнил.

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Напомним:

выступить перед членами Североатлантического Альянса в формате онлайн 24 марта должен президент нашей страны Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров добавил, что Украина будет активно принимать участие в этом саммите.

Встреча лидеров НАТО пройдет в Брюсселе (Бельгия), где обсудят полномасштабное вторжение РФ в Украину. Также будет рассматриваться вопрос об отправлении миротворческой миссии Альянса в нашу страну.

Как писал OBOZREVATEL, еще 9 марта Столтенберг предупреждал, что нападение России на каналы поставок странами-союзниками НАТО военной помощи Украине будет расцениваться как атака на Альянс. И повлечет за собой реакцию.

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