Столтенберг заявил, что НАТО может передать Украине оборудование для защиты от химических и ядерных угроз

Дарья Дурова
Политика
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Столтенберг заявил о помощи Украине
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В НАТО рассматривается возможность передачи Украине специального оборудования, которое поможет защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Конкретное решение об этом появится на саммите стран Альянса в четверг, 24 марта.

Об этом во время брифинга за день до масштабной встречи сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его цитирует издание The New York Times.

Столтенберг заявил: он ожидает, что "союзники согласятся предоставить дополнительную поддержку Украине, включая помощь в области кибербезопасности", а также вышеуказанное оборудование. О каких именно технологиях или средствах идет речь, генсек НАТО не уточнил.

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Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, еще 9 марта Столтенберг предупреждал, что нападение России на каналы поставок странами-союзниками НАТО военной помощи Украине будет расцениваться как атака на Альянс. И повлечет за собой реакцию.

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