Столтенберг предостерег Россию от применения химоружия в Украине и обвинил Китай в дезинформации

Использование страной-агрессором Россией химического оружия в войне против Украины будет абсолютно неприемлемым. Такие действия РФ будут иметь очень серьезные последствия.

Об этом накануне саммита НАТО в Брюсселе заявил секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет CNN. Он также призвал Китай не подыгрывать Кремлю.

"Любое применение химического оружия полностью изменит характер конфликта, это будет вопиющим нарушением международного права и будет иметь далеко идущие последствия", – предупредил Столтенберг.

Он также обвинил Китай в политической поддержке вторжения РФ в Украину и "распространении откровенной лжи и дезинформации". Секретарь Альянса сообщил, что роль Пекина во вторжении будет рассмотрена на саммите.

Видео дня

По его словам, в НАТО также обеспокоены вероятностью того, что Китай может оказать РФ "материальную поддержку" для продолжения войны.

Помимо этого, он назвал Беларусь "соучастником вторжения Путина" и предупредил, что на саммите примут решения, которые будут иметь "далеко идущие последствия" для Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите НАТО 24 марта среди прочего может быть рассмотрен вопрос о введении в Украину миротворцев НАТО.

В саммите также примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Он обратится к Западным партнерам Украины по видеосвязи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!