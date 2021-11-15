Столтенберг еще раз напомнил, почему Украина до сих пор не в НАТО

Украинское государство членство в Североатлантическом альянсе (NATO) обещали еще в 2008 году, но до сих пор этого не произошло. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, стране для этого нужно соответствовать его стандартам, модернизироваться и бороться с коррупцией.

Западные партнеры помогают с этим украинским коллегам, заявил он в эфире Axios on HBO. Видео опубликовано в Twitter программы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В разговоре журналист обратил внимание на то, что со времени обещаний о членстве в НАТО, на Украину напало соседнее государство-агрессор Россия, часть его территорий захвачены. На это Столтенберг ответил, мол, хоть страна не в Альянсе, сейчас речь идет об укреплении партнерства и тесном сотрудничестве с ней.

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При этом он подчеркнул: поскольку Украина еще не является частью НАТО, она не подпадает под действие положения о коллективной обороне – пятой статьи Вашингтонского договора (ее принцип в том, что нападение на любое из стран-членов Альянса рассматривается как нападение на них. Впервые в истории НАТО применяло эту статью в ответ на теракт 11 сентября в США. – Ред.).

"Чтобы быть членом НАТО нужно соответствовать его стандартам. Мы помогаем украинцам с модернизацией, борьбой с коррупцией", – заверил генсек.

Кроме того, добавил он, все 30 стран Альянса должны согласовать это, чтобы Украина стала его полноправным членом. Пока консенсуса относительно приглашения нашего государства к вступлению в НАТО нет.

Столтенберг отметил, что Российская Федерация протестовала против каждого расширения Североатлантического альянса. Но несмотря на это, недавно к нему присоединились Черногория и Северная Македония.

. @jonathanvswan presses NATO chief Jens Stoltenberg на котором Украина является не является частью союза.



Stoltenberg: Чтобы быть в NATO member, вы должны задать NATO standards.



Swan: Я может думать о текущих NATO members, которые государственного управления являются глубоким корруптом, undemocratic. #AxiosOnHBO pic.twitter.com/V2auD7yYaS — Axios (@axios) November 15, 2021

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