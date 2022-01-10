Стефанишина об обсуждении 'гарантий безопасности': должно начинаться с отвода войск от границ Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что обсуждение "гарантий безопасности" между США, НАТО и Российской Федерацией должно начаться с отвода российских войск от границ Украины. По ее мнению, Россия пытается перевести разговор в другое русло, угрожая новой войной.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что переговоры России с США и НАТО могут предотвратить начало нового вооруженного конфликта в Европе. Об этом говорилось в понедельник, 10 января, на брифинге перед заседанием комиссии Украина-НАТО.

Стефанишина подчеркнула, что требование РФ к союзникам это не переговорная позиция. Более того, пока российские танки не покинут украинскую границу, Кремль находится не в той позиции, чтобы ставить условия.

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"Россия пытается навязать свою повестку дня вместо того, чтобы вернуться за стол переговоров. Обсуждение "гарантий безопасности" должно начинаться с отвода войск от границ Украины", — сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Со своей стороны Столтенберг отметил, что в НАТО ожидают, что запланированные переговоры позволят согласовать дальнейший процесс деэскалации.

"Мы можем надеяться, что согласуем дальнейший путь и процесс… Мы считаем, что добрая воля со стороны России и со стороны НАТО позволит наладить взаимодействие, которое поможет предотвратить новый вооруженный конфликт в Европе", — сказал он.

Напомним, в Североатлантическом альянсе (NATO) допускают компромиссы по ряду вопросов безопасности в переговорах с Российской Федерацией. Хотя понимают, что их не добиться за одну встречу.

Со своей стороны в Министерстве иностранных дел России признали, что НАТО, скорее всего, не даст стране так называемых гарантий безопасности. Там также заявили, что Североатлантическому альянсу нужно "собирать манатки и возвращаться на рубежи 1997 года".

В понедельник, 10 января, в Женеве проходит встреча делегаций Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, которая посвящена вопросу "гарантий безопасности" и деятельности НАТО. Накануне представители стран провели беседу в узком кругу, на которой представители РФ предрекли сложные переговоры.

В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и другие российские официальные лица более двух часов беседовали с главой американской делегации, заместителем госсекретаря США Венди Шерман.

Стоит отметить, что на встрече непосредственно будет обсуждаться вопрос Украины. Особое внимание делегации обещали уделить проблеме скопления войск РФ на российско-украинской границе и обсуждению плана по вступлению Украины в НАТО.

Примечательно, что несколько недель назад генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против проведения конференции для обсуждения с РФ "раздела зон влияния". Также в конце декабря он говорил, что Альянс никогда не пойдет на компромисс ни в отношении безопасности своих союзников, ни в отношении права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что если НАТО и США своевременно не отреагируют на предложенные Россией "гарантии безопасности", она будет вынуждена принять необходимые меры, чтобы устранить угрозы в свою сторону. Чиновник подчеркнул важность участия в переговорах американских военных и направленность предложений на создание новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности.

Также сообщалось, что в НАТО скептически настроены к тому, что Российская Федерация на самом деле хочет проводить предметные переговоры и искать путь к деэскалации. В то же время в Альянсе надеются, что в конечном итоге Москва все же выберет путь дипломатии и мирного решения проблем.