Стефанчук заявил, что Россия может нанести по Украине ядерный удар. Видео

Россия может нанести по Украине ядерный удар. На такой шаг Москва может пойти из-за того, что Киев идет по демократическому пути развития.

Об этом 22 декабря заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". Запись его выступления опубликована на YouTube-канале парламента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава ВР напомнил, что Украина отказалась от ядерного потенциала, однако Россия не выполняет Будапештский меморандум, который предусматривает сохранение территориальной целостности нашей страны.

Видео дня

"Сегодня Россия, которая стала гарантом ядерного разоружения, намекает, что, если мы продолжим свое демократическое развитие, она может нанести по нам даже ядерный удар. Ни одни данные нам в 1996 году гарантии не работают, мы беззащитны перед ядерной угрозой", – сказал Стефанчук.

Он добавил, что Россия уже нарушила свои обязательства в 2014 году и продолжает это делать в 2021-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство британской разведки предупредило о реальной угрозе вторжения России на территорию Украины в канун Рождества, 25 декабря.

Там обратили внимание, что силы РФ состоят из сосредоточенных на границе 100 тысяч наземных войск, танков, ударных вертолетов, артиллерийских и зенитных полков.