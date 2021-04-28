Стефанчук: у Зеленского есть основание для роспуска Рады

У президента Украины Владимира Зеленского есть формальная причина для роспуска Верховной Рады.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал первый заместитель председателя ВР Украины Руслан Стефанчук. При этом он отметил, что юридические основания для роспуска прописаны в Конституции.

"По состоянию на сегодня одно такое основание, по моему мнению, есть. Или она будет использована, или нет – это уже вопрос к президенту Украины... В период с декабря по январь, я конечно могу ошибаться, потому что как раз тогда болел, Верховная Рада не собиралась более 30 дней. То есть это и является формальным основанием для таких вещей", – сообщил нардеп.

Однако Стефанчук не знает, воспользуется ли этим правом президент. Также он добавил, что с ним в парламенте не обсуждали роспуск Рады.

"Поскольку я думаю, что вряд ли новая Верховная Рада позволит настолько эффективно выполнять на законодательном уровне программу президента, как это возможно сейчас", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Руслан Стефанчук рассказал, пойдет ли Владимир Зеленский на второй срок президентства.