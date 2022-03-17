Стефанчук ответил Шольцу, заступившемуся за россиян, и напомнил о Нюрнбергском процессе

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук возмутился заявлением канцлера Германии Олафа Шольца, который призвал не обижать россиян из-за войны против Украины. Он отметил, что граждане РФ поддерживают политику Владимира Путина, а его армия выполняют преступные приказы.

Реакция Стефанчука появилась на его страницах в соцсетях. Спикер парламента задал немцу несколько вопросов: "Вы действительно считаете, что один Путин убивает наших детей, разрушает наши города, уничтожает нашу страну? А россияне ни при чем? Они просто поддерживают его политику? А российские военные ни при чем? Они просто выполняют его приказ?"

"Не обманывайте себя. Просто хочу напомнить, что во время Нюрнбергского процесса никому не удалось получить оправдательный приговор с аргументом "я просто выполнял приказ", – написал Стефанчук.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Шольц назвал зверские убийства мирного населения Украины "войной Путина". По его словам, только глава РФ должен нести за это ответственность. "Абсолютно недопустимо, когда приезжающих из России людей оскорбляют или совершают физические нападения", – заявил немец.

При этом почти 87% граждан России поддерживают вторжение путинской армии на территории стран Евросоюза. В качестве потенциальных жертв они выделяют Польшу, Эстонию, Литву и Латвию.

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