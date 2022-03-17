Шольц призвал не обижать россиян, хотя почти все они поддерживают войну против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц решил вступиться за граждан России. Он считает, что их нельзя оскорблять, а в войне против Украины виновен лишь глава РФ Владимир Путин.

Такое заявление было опубликовано на странице Шольца в Twitter. "Абсолютно недопустимо, когда приезжающих из России людей оскорбляют или совершают физические нападения. Потому что это война Путина. Только он несет ответственность за это", – считает он.

При этом канцлер добавил, что Германия окажет поддержку украинским беженцам, последовав остальным странам Евросоюза.

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В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил Шольцу, напомнив, что это российские пилоты бомбят украинские города, убивают женщин и детей. "Российское молчаливое общество де-факто поддерживает войну. Путин – только вершина айсберга", – написал дипломат в Twitter.

Спикер парламента Руслан Стефанчук тоже отреагировал на слова Шольца и напомнил ему о Нюрнбергском процессе.

Как сообщал OBOZREVATEL, почти 87% граждан России поддерживают вторжение путинской армии на территории стран Евросоюза. В качестве потенциальных жертв они выделяют Польшу, Эстонию, Литву и Латвию. Против войны высказались всего 13% россиян.

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