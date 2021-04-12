Стефанчук допустил вынесение на референдум вопроса о выборах в ОРДЛО

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил, что вопрос порядка проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей может быть вынесен на всенародный референдум.

Речь о решении, проводить их до восстановления контроля над оккупированными территориями, или после. Об этом он заявил во время выступления на согласительном совете глав фракций и депутатских групп 12 апреля, передает УНН.

Стефанчук подчеркнул, что, "всеукраинский референдум – это не игрушка на каждый день". А учитывая затратность проведения, на него должны выноситься вопросы государственного значения, "а не какие-то мелкие узкополитические вещи".

"Думаю, что такими вопросами на определенных этапах развития Украины могли бы стать вступление Украины в ЕС и НАТО, и то, согласны ли мы, что выборы на временно оккупированных территориях будут проводиться по возвращении полного контроля над границей, и целый ряд других вопросов", – пояснил он.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. Отмечается, что он должен увеличить возможность граждан принимать участие в управлении государством и снизить напряженность в обществе по сложным вопросам.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников назвал перечень условий, при которых проведение выборов в ОРДЛО станет возможным.