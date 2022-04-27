Ставки войны Путина вышли за пределы Европы: полный текст речи Ллойда Остина на историческом заседании в Рамштайне

Министр обороны США Ллойд Остин на исторической встрече представителей 40 государств мира, собравшихся в Рамштайне (Германия) для обсуждения военной помощи Украине, заявил, что вторжение России безосновательно и беззаконно, это вызов всем свободным людям в мире. Ставки войны диктатора Владимира Путина уже вышли за пределы Украины и Европы.

Полный текст речи главы Пентагона на заседании Консультативной группы по вопросам обороны Украины обнародовала Агия Загребельская, соучредитель "Лиги антитраста" в Facebook. Во вступительном слове американский политик подчеркнул, что доблесть и мастерство Украины войдут в военную историю.

Полный текст заявления Ллойда Остина в Рамштайне:

"Спасибо всем, кто так быстро собрался на это историческое заседание Консультативной группы по вопросам обороны Украины. Это необычное собрание, сегодня здесь представлено более 40 стран.

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Мы собрались здесь, чтобы помочь Украине победить в борьбе с несправедливым вторжением России и укрепить оборону Украины для решения завтрашних проблем.

Как вы знаете, я приехал сюда после поездки в Киев с моим другом, государственным секретарем Блинкеном. Мы провели теплый, откровенный и продуктивный разговор с президентом Зеленским и его командой о оказываемой поддержке, о возможностях, в которых нуждается Украина, и о изменяющихся требованиях Украины, по мере того, как битва переходит на Донбасс и юг.

Этот визит только подчеркнул мое чувство срочности – срочности, которую, я знаю, мы все разделяем.

Поэтому я хотел бы, чтобы вся эта группа поехала сегодня с общим, прозрачным пониманием требований безопасности Украины на ближайшую перспективу – потому что мы собираемся продолжать двигать небо и землю, чтобы удовлетворить их.

И, как вы услышите от генерала Уолтера, механизм координации, который мы имеем, может стать еще более сильным с вашей помощью. И мы можем сделать еще больше через наши оборонно-промышленные базы, чтобы продолжать помогать Украине защищать себя еще более эффективно.

Сегодня к нам присоединился мой дорогой друг, министр обороны Украины Резников. Для нас большая честь видеть вас и вашу команду с нами.

Мы все здесь из-за мужества Украины, из-за невинных гражданских лиц, которые были убиты, и из-за страданий, которые все еще переживает ваш народ.

Ваша страна разрушена. Ваши больницы разбомблены. Ваши граждане были казнены. Ваши дети были травмированы.

Но Украина проделала отличную работу, защищая свой суверенитет от неспровоцированного вторжения России. И доблесть и мастерство Украины войдут в военную историю.

Вы знаете, что битва за Иводзиму длилась 36 дней. Сражение за Дугу длилось 40 дней. А Украина уже 62 дня отражает атаки российских войск.

Ваше сопротивление вдохновило свободный мир, еще больше решимости НАТО и славы Украины. Мы оказываем помощь с рекордной скоростью.

И весь мир может видеть разницу, происходящую на поле боя. Путин и представить не мог, что мир так быстро и уверенно сплотится вокруг Украины.

После поражения России в битве под Киевом война переходит в новую фазу. Но никого не обманут ни поводы Путина, ни его фальшивые заявления по Донбассу.

Давайте проясним ситуацию. Вторжение России не оправдано. Как и российские преступления. Сегодня мы все начинаем с позиции нравственной ясности.

Россия ведет войну по своему выбору, чтобы потакать амбициям одного человека. Украина ведет войну по необходимости, чтобы защитить свою демократию, свой суверенитет и своих граждан.

Но ставки выходят за пределы Украины и даже за пределы Европы. Вторжение России безосновательно, безрассудно и беззаконно. Это оскорбление международного порядка, основанного на правилах. Это вызов свободным людям по всему миру.

Как мы видим сегодня утром, народы доброй воли со всего мира едины в своей решимости поддержать Украину в ее борьбе против имперской агрессии России.

И так и должно быть. Это собрание отражает объединенный мир.

После вторжения России 24 февраля более 30 наших союзников и партнеров со всего мира присоединились к Соединенным Штатам для предоставления срочной помощи Украине в сфере безопасности.

В то же время, мы выделили более 5 миллиардов долларов на оборудование для поддержки самообороны Украины. Это включает около 3,7 миллиарда долларов, которые президент Байден обязался выделить в помощь Украине с начала вторжения России.

Моя поездка в Киев усилила мой восторг тем, как украинские вооруженные силы разворачивают эти возможности. Украина очевидно верит, что она может победить. Как и все присутствующие здесь.

Сейчас, чтобы углубить наше общее понимание ситуации, вы услышите позже выступления нескольких моих соратников, включая главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Милли.

И я с нетерпением жду ваших выступлений. Я знаю, что все мы полны решимости сделать все возможное для удовлетворения потребностей Украины по мере развития боевых действий.

И это включает в себя обсуждение сегодня рамок для продолжения совместной работы и перспектив на будущее.

Нам еще многое предстоит сделать. Украине нужна наша помощь, чтобы победить сегодня. И им все еще понадобится наша помощь, когда война закончится.

Как сказал президент Байден, наша помощь в обеспечении безопасности направляется "непосредственно на передовые рубежи свободы – бесстрашным и умелым украинским бойцам, стоящим в прорыве".

Мои украинские друзья: мы знаем, какое бремя вы все несете. И вы должны знать, что мы вас все поддерживаем. И именно поэтому мы здесь сегодня – чтобы помочь укрепить арсенал украинской демократии. Я горжусь тем, что я здесь со всеми вами. И я с нетерпением жду наших жизненно важных дискуссий".

Накануне Остин также заверил, что США готовы "сдвинуть небо и землю", чтобы помочь Украине победить в войне с Россией. По его словам, страны всего мира едины в своем желании поддержать украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, для обсуждения военной помощи Украине на фоне войны с Россией на встрече в Германии 26 апреля собрались представители более 40 стран, в том числе США. Участники оборонных переговоров заявили, что мир настроен против вторжения России.