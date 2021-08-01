Статья Порошенко вызвала истерику в России, – Фриз

Статья пятого Президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко "Статья Путина не об истории. Это – политический манифест с угрозами соседям" для Gazeta Wyborcza вызвала истерику в России.

Об этом написала Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

Политик отметила, что Путин до сих пор дискутирует с Порошенко, потому что не видит в нынешнем руководстве Украины собеседников и отметила, что комментарии кремлевских спикеров лишь подтверждают, что Путин не воспринимает украинскую власть серьезно.

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"Рассказывать о том, как ты хочешь, чтобы наступил мир, - это совсем не то же самое, что работать для наступления этого мира. И, к сожалению, сейчас Путин не видит в нынешней власти человека, которого он может воспринимать как серьезного игрока", – написала Ирина Фриз.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в публикации "Статья Путина не об истории. Это – политический манифест с угрозами соседям" для Gazeta Wyborcza отметил, что достройка "Северного потока-2" это вопрос региональной, европейской и трансатлантической безопасности. Поэтому обещания западных партнеров Украины относительно гарантий должны материализоваться не столько в энергетической сфере, сколько в сфере безопасности. Украина должна получить План действий относительно членства Украины в НАТО.