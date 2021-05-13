Восточная мудрость гласит, что сколько бы раз ты не повторял слово "халва" - слаще не станет. Это и в геополитике работает. Сколько не повторяй про неизменность курса в НАТО, прочность нашей обороны против российского агрессора не увеличивается. Как политический лозунг это работает, но для внутреннего употребления. И в качестве хорошей отдаленной перспективы. Но эффективные инструменты с поддержкой союзников нам нужны уже сегодня. Даже вчера, если быть точным. И они существуют – не менее эффективные, чем НАТО.

Итак, на конференции “Украина в Вашингтоне”, организованной Фондом США-Украина, бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес сделал важное и очень серьезное заявление. В принципе, генерал озвучил в США то, о чем умные люди в Украине говорят уже несколько лет. Бен Ходжес заявил, что Соединенным Штатам следует предоставить Украине статус основного их союзника вне Альянса.

В первую очередь, чтобы выразить стране поддержку. Генерал говорит, что это позволит "изменить нарратив дискуссии и послать сигнал как украинским друзьям, так и Кремлю, что Украина для нас важна". Это очень важное заявление для Украины. Объясняю почему.

Будем реалистами и скептиками – включение курса на НАТО в украинскую Конституцию было важным только для Украины. С одной стороны в качестве пиара одного из кандидатов в президенты, с другой – в качестве цементирования нашего евроатлантического выбора на уровне Основного Закона. Но к стандартам НАТО это нас не приблизило ни на шаг. И члены НАТО не выстроились в очередь поддержать нас после этого голосования в Верховной Раде. Даже ПДЧ не дали. Членство в НАТО для Украины – перспектива отдаленная. И дело не в личности президента или наших желаниях.

Просто Германия, Франция или Италия не готовы к прямому конфликту с РФ. И если членство Украины в НАТО грозит такой перспективой – они заблокируют процесс. Давайте вспомним про то, как Турция (член НАТО) сбила российский самолет и Кремль начал бряцать оружием. НАТО как отреагировало? Напомню, Германия и Франция вместо готовности воевать за союзника заявляли про нейтралитет. В общем, такая себе поддержка, которую нам не спешат предоставить. Статус основного союзника США вне НАТО – гораздо серьезнее в практической плоскости.

Это не только поставки оружия и военной техники. Это возможность нахождения на территории Украины американского контингента в случае угрозы. Возможность размещения американских военных баз. И если сухопутные войска Украины бьют агрессора по зубам жестко и уверенно, то для моря и неба нам бы очень пригодились базы ВВС и ВМФ союзника. И не будем забывать, что Путин – трус. И войска РФ никогда не зайдут на территорию, где есть базы США. Потому что военный потенциал несопоставим, да и в уровне влияния после того, как Путин опозорился 9 мая, разница очень заметна.

Таким образом, если Зеленский именно в этом контексте разговаривал с Блинкеном и поднимет этот вопрос при встрече с президентом США Джозефом Байденом – это будет очень правильный ход. Гораздо более сильный, чем бесконечное повторение мантры про НАТО. Заявления Климкина и ряда других политиков говорят о том, что на Банковой это прекрасно понимают. И этот сценарий совершенно не отменяет наш курс в НАТО. Работаем, получаем ПДЧ и так далее. Но не забываем, что здесь и сейчас статус союзника США вне НАТО и американские военные базы в Украине гораздо эффективнее и быстрее. И именно на этом стоит сосредоточить дипломатические усилия. Такой статус станет настоящим ежиком в штаны для распахнувшего пасть на Украину Кремля.

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