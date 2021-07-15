Стало известно, будет ли Аваков баллотироваться в мэры Харькова

Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков не планирует участвовать в выборах мэра Харькова. 15 июля нардепы поддержали его отставку.

О том, что у экс-министра таких планов нет агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник, близкий к Авакову. Предположение о том, что он может баллотироваться, ранее высказывали в "Слуга народа".

"Никаких планов баллотироваться у Авакова в мэры Харькова нет", – сообщил собеседник.

Накануне глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко предполагал, что экс-министр может принять участие в выборах харьковского городского главы.

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Напомним, что в Верховной Раде 15 июля поддержали отставку Авакова с должности министра внутренних дел. О том, что он написал соответствующее заявление стало известно 13 июля.

Новым кандидатом на пост главы МВД стал Денис Монастырский. Голосование о его назначении состоится в парламенте 16 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, представление о назначении Монастырского уже внесено в Верховную Раду.