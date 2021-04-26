Владимир Зеленский подошел к одной из главных точек своей жизни. От поведения действующего президента в течение следующих нескольких месяцев будет зависеть все его политическое будущее. Он может либо укрепиться и стать недосягаемым для всех политических оппонентов, или проиграть все, продолжая надувать воздушные замки.

Украинский институт будущего провел очередной социологический опрос, который показал несколько ключевых тенденций в общественных настроениях. Абсолютное большинство украинцев (68%) в течение трех последних месяцев считает, что страна движется в неправильном направлении, но в то же время у нас де-факто на горизонте нет ни одной политической силы, которая могла бы составить конкуренцию четырем лидерам: "Слуге народа", ЕС, ОПЗЖ и "Батьківщині".

11% мужчин готовы к вооруженным бунтам

Отдельно следует остановиться на протестных настроениях. На первый взгляд, о серьезных протестах говорить не приходится. Оценки граждан о нарушении их прав и свобод разделились почти поровну – с небольшим преобладанием тех, кто не испытывает такого явления (56% против 44%).

В то же время 38% не готовы участвовать в любых протестных действиях (32% три месяца назад). А среди протестных действий популярны сбор подписей (26%) и санкционированные митинги (22%). В то же время в несанкционированных митингах готовы участвовать 6% украинцев. Столько же готовы к вооруженным бунтам. И здесь мы подходим к одному очень важному и малозаметному моменту.

Среди гендерных особенностей готовности отстаивать свои права следует обратить внимание на то, что женщины чаще выбирают такие мирные средства, как сбор подписей (30% против 21% мужчин), тогда как мужчины более склонны к решительным и даже радикальным мерам, вроде бунта с оружием (11% против 2% среди женщин). На самом деле – это очень тревожный сигнал, который власть просто не замечает.

Общество раскололось на молодых, старых и отдельный Донбасс

По сравнению с февралем Владимир Зеленский сделал огромный скачок по вопросу доверия к себе и сейчас имеет лучший среди политиков баланс доверия (-26%), который существенно улучшилось со времени первой волны опроса (тогда баланс был -39%). Условное второе место делят между собой спикер Дмитрий Разумков, разница доверия-недоверия которого составляет 33%, и секретарь СНБО Алексей Данилов (с -34%).

Правда у последнего меньше узнаваемость – в отношении него не могут определиться вдвое больше респондентов, чем в отношении Дмитрия Разумкова (32% против 17%). Этот показатель существенно не изменился с марта. На сравнимо третье место переместился Юрий Бойко с -42%. Худшие показатели доверия демонстрируют Петр Порошенко (-59%), к которому присоединился Виктор Медведчук (-58%) и Юлия Тимошенко (-56%). Полностью или частично доверяют Владимиру Зеленскому 35% граждан. И пока это его электоральный потолок. Донбасс является для президента худшим макрорегионом по доверию: только 25% жителей ему доверяют, еще три четверти населения – не доверяет. На Западе, Юге и Востоке, вместе с тем в среднем доверие к Владимиру Зеленскому достигает 36%.

Моложе респонденты, как и раньше, демонстрируют значительно большее доверие к президенту Зеленскому – 53% по сравнению с представителями старшего поколения – 29%. Те же тенденции мы наблюдаем и в структуре избирателей Зеленского, где треть – это респонденты в возрасте от 18 до 24 лет.

В целом по большинству политических вопросов мы имеем четкий разрыв между самым молодым поколением избирателей и всеми другими гражданами с одной стороны и полностью отдельную позицию граждан на Донбассе – с другой.

Зеленский проигрывает Восток, Запад и Донбасс

Лишь половина (50%) из тех граждан, кто заявляет о своем желании голосовать на выборах президента, уже определились со своим выбором. В то же время другая половина еще не выбрала (41%) или не может ответить на этот вопрос (9%). Владимир Зеленский занимает первое место электоральных преференций граждан: за него готовы проголосовать 20% среди всего населения или 28% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Его два ближайших преследователя – Петр Порошенко и Юрий Бойко – набирают каждый вдвое меньше голосов: соответственно 11% и 10% (или 15% и 14% среди тех, кто определился и пойдет на выборы). Юлия Тимошенко до сих пор занимает условное четвертое место с 8% (11% среди тех, кто определился и пойдет на выборы).

По результатам трех волн можем утверждать об устойчивости рейтинга президента и его основных соперников, поскольку поддержка их почти не меняется. Из всех других кандидатов только Игорь Смешко получил бы 5% поддержки (8% среди тех, кто определился и пойдет на выборы). Все остальные возможные кандидаты на высший пост на выборах получили бы менее 5% поддержки. Электоральное болото (не пошли бы на выборы, испортили бюллетень, еще не определились, не соответствуют) остается неизменным от мартовского опроса и составляет треть избирателей (33%).

Молодежь до 24 лет уже традиционно больше поддерживает В. Зеленского – 34%. С увеличением возраста респондентов их готовность голосовать за него уменьшается и среди людей старшего возраста составляет лишь 13%. Зато старшие люди вдвое чаще поддерживают Ю. Бойко (14% против 6% среди молодежи) и П. Порошенко (12% против 6% среди молодежи).

В. Зеленский удерживает электоральное лидерство в Центре (с 21% против 10% П. Порошенко) и на юге (с 23% против 16% у Ю. Бойко). На Западе его основной соперник П.Порошенко сейчас имеет несколько выше рейтинг – 19%, тогда как у В. Зеленского – 16%.

На Востоке Ю.Бойко поравнялся с действующим президентом – 20% до 19%. Это происходит прежде всего из-за наращивания поддержки оппозиционера на Донбассе: там В.Зеленский уже втрое проигрывает Ю.Бойко – 10% против 31%. Небольшая поддержка в Донецкой и Луганской областях коррелирует с низким доверием там к действующему главе государства и большой долей тех, кто выступает за досрочные президентские выборы.

Переток голосов между основными претендентами на президентское кресло – как бы голосовали избиратели, если бы их основной кандидат не баллотировался – показывает, что чаще голоса от основных кандидатов переходили бы к Тимошенко. В то же время электорат В.Зеленского, Ю.Бойко и П.Порошенко почти не пересекается, и перетекание голосов является минимальным.

Проще говоря, у нас образовались три политические силы с довольно устойчивым ядром, и сейчас главная битва будет происходить именно за электоральное болото. Тот, кто сможет расширить влияние на этих людей, или создаст для них новую политическую силу, имеет все шансы стать лидером предстоящих президентских и парламентских выборов.

"Батьківщина" догоняет ЕС, "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" фактически на двух занимают первые места среди рейтинге партий: правящая партия имеет 13% (19% среди тех, кто определился и пойдет на выборы), а оппозиционная имеет 12% (18% среди тех, кто определился и пойдет на выборы). Отличия от мартовского опроса незначительны и демонстрируют неустойчивость первой позиции среди политических сил.

А "Европейская солидарность" и "Батьківщина" демонстрируют почти идентичные результаты в первой и второй волне исследования и с 11% (16% среди тех, кто определился и пойдет на выборы) и 10% (14% среди тех, кто определился и пойдет на выборы) занимают соответственно третье и четвертое место в партийном рейтинге. Все остальные партии не пересекают пятипроцентный барьер в абсолютных значениях.

Электоральное болото (не пошли бы на выборы, испортили бюллетень, еще не определились, не соответствуют) является идентичным к подобным настроениям относительно президентских выборов и составляет треть населения (33%). Склонность молодежи голосовать за В.Зеленского сказывается и на самой поддержке среди респондентов в возрасте 18-24 лет его партии: среди них "слуг народа" своим выбором называют 28%, и, наоборот, среди избирателей 55 лет и старше поддержка правящей партии более чем в три раза меньше – только 8%.

Зато старшее поколение чаще выбирает "Оппозиционная платформу – За жизнь" (18%) и "Европейскую солидарность" против соответственно 7% и 6% среди молодежи. По регионам партия "Слуга народа" уже не удерживает ни в одном из них лидерства – даже в Центре ее показатель сравнялся с "Европейской солидарностью" (по 11% соответственно). Тогда как на Западе проигрывает "Европейской солидарности" – 12% против 19%, а на Востоке уже почти вдвое уступает "Оппозиционной платформе – За жизнь" (14% против 26%) и еще более явно на Донбассе (10% против 39%) .

Украинцы не поверили в борьбу с олигархами. Мнения населения относительно мотивов санкций СНБО против Виктора Медведчука и Тараса Козака и 19 компаний разделились.

Более четверти респондентов (27%) считают их попыткой отвлечь население от неудач в экономике. Еще четверть (24%) называют их борьбой с олигархами. Каждый пятый (21%) связывает санкции с попыткой переделить финансовые ресурсы. В то, что это борьба за власть с политическими оппонентами, верят 14% граждан. Большинство граждан (61%) также не верят, что объявленная Владимиром Зеленским деолигархизация является настоящей борьбой против олигархов. Верят в это вдвое меня респондентов (27%).

Выводы

Зеленский остановил многомесячное падение рейтинга и сумел стабилизировать свой президентский рейтинг на уровне 28-29%. Сериал с заседаниями СНБО не вызывает серьезного доверия граждан и без дальнейших действий по борьбе с коррупцией и деолигархизацией спровоцирует падение рейтинга президента.. Треть сторонников Зеленского – молодежь до 24 лет, которая обычно не ходит на выборы. У нас начало появляться агрессивное протестное меньшинство, готовое к вооруженному протесту. Пока на это власть вообще не обращает внимания. У нас образовался макрорегион Донбасс, который начинает жить исключительно по своей повесткой дня, и, что хуже всего, президент даже не пытается навязывать свою повестку этому региону.

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