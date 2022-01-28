США созвали срочное заседание Совбеза ООН из-за российской угрозы вокруг Украины: названа дата

США созывают срочное заседание Совета безопасности ООН на понедельник, 31 января. На нем предлагается обсудить вопрос с наращиванием российских войск возле украинских границ.

Об этом 27 января сообщается на сайте Миссии Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций. В пресс-релизе говорится, что этот вопрос имеет решающее значение для безопасности в мире.

"США созвали открытое заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить вопрос, имеющий решающее значение для безопасности в мире: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Беларуси", – сказано в сообщении.

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Членов Совбеза призывают тщательно изучить все факты, поскольку сейчас многое поставлено на карту как для Украины, так и для Европы.

В американском представительстве добавили, что этот вопрос не из тех, которые могут подождать.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели переговоры. Они, среди прочего, обсудили эскалацию возле украинских границ.

Американский лидер заверил, что его страна готова к решительной реакции, если Россия решится на полномасштабное вторжение.