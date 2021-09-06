США призвали Россию немедленно освободить Джеляля и других крымских узников. Все подробности

Соединенные Штаты Америки осудили задержание Федеральной службой безопасности России заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля в Крыму. А также еще по меньшей мере 45 других крымских татар, захваченных оккупационными властями на полуострове.

Обращение опубликовано на сайте Государственного департамента США. Там призвали страну-агрессора отпустить всех узников.

"Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последнее из длинной череды политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против Меджлиса. И против его руководства, которое подверглось репрессиям из-за своего сопротивления попытке России аннексировать Крым", – отметили в сообщении.

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В американском Госдепе также подчеркнули: как США подтвердили на саммите Крымской платформы 23 августа, что Крым – это Украина, так же непоколебимо они поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним: новая волна массовых задержаний крымских татар во временно оккупированном Крыму произошла 3-5 сентября.

В частности, на рассвете 4 сентября в оккупированном Симферополе сотрудники ФСБ РФ ворвались в дом заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляля под предлогом проведения обысков. После проведения "спецоперации" силовики увезли с собой лидера крымских татар в "управление ФСБ" на территории Крыма. Всего задержали более 40 человек.

Все они были доставлены в полицию, где им были предъявлены обвинения в административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения").

В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест в связи с рейдом незаконных обысков и задержаний в Крыму. Пресс-служба ведомства уточнила, что 3 и 4 сентября были задержаны Эльдар Одаманов, Азиз Ахтемов, Асан Ахметов, Шевкет Усеинов и Нариман Джеляль. Длительное время их место пребывания скрывали от родственников и адвокатов.

После незаконных обысков и задержаний под здание "ФСБ" в Симферополе с протестом вышли родственники задержанных и неравнодушные граждане. Там силовики схватили более 50 протестующих.

В посольстве США в Киеве осудили арест ФСБ РФ Наримана Джеляля и других крымскотатарских активистов. Там призвали Россию немедленно освободить их и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает, и прекратить политические преследования в Украине.

Задержанного в оккупированном Крыму первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля удерживали в наручниках, а после выдвинули подозрение в диверсии. Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook 5 сентября.

"По сообщению адвоката, задержанный вчера утром и вывезенный в неизвестном направлении силовиками Джеляль с момента задержания и до позднего вечера содержался в неизвестном ему помещении – в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением", – отметил он.

Чубаров сообщил, что Джелялю выдвинули подозрение в диверсии, предусматривающее наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

Кроме него, подозрения по статье 281 ("Диверсия") УК РФ также предъявлено двоюродным братьям Ахтемову Азизу и Ахтемову Асану.

"Известно, что Нариман Джеляль отверг предъявленные ему российскими оккупантам сфабрикованные и вымышленные подозрения в якобы совершение им преступления и отказался участвовать в любых следственных мероприятиях", – добавил Чубаров.

По его словам, 6 сентября в Симферополе состоятся "суды" по определению меры пресечения Нариману Джелялю, а также другим задержанным 3-4 сентября крымским татарам: Азизу Ахтемову, Асану Ахтемову, Эльдару Одаманову, Шевкету Усеинову.

Как сообщал OBOZREVATEL, обыски в домах крымских татар, активистов и имама прошли также 17 августа. На инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский, он резко осудил незаконные действия российских силовиков в Крыму.