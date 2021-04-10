США пригрозили явными и скрытыми мерами из-за деструктивных действий России

Соединенные Штаты Америки готовят скрытые и явные меры в ответ на деструктивные действия России, а также консультируются со своими партнерами по ситуации возле украинских границ.

Об этом на брифинге 9 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Таким образом она прокомментировала публикацию в СМИ о том, что Вашингтон завершил сбор данных по предполагаемым враждебным действиям Москвы.

"Я могу подтвердить: последствия будут, некоторые – видимые, а другие – невидимые. Мы надеемся, что скоро сможем больше сказать по этому поводу", – сказала Псаки.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что администрация президента Джо Байдена собрала необходимые доказательства, в частности, о вмешательстве в президентские выборы в США и хакерской атаке Sunburst.

Отмечалось, что меры могут включать в себя санкции и высылку российских дипломатов и шпионов в США, работающих под дипломатическим прикрытием.

Также Псаки отметила, что США ведут консультации с партнерами о действиях России возле границ Украины.

"В том, что касается российской агрессии на востоке Украины, в том числе и передвижений российских войск на границах с Украиной, мы находимся в близком контакте с партнерами и союзниками в регионе: это касается оценки ситуации, обмена разведданными о происходящем, а также возможных перспектив действий", – сказала она.

До этого пресс-секретарь уточняла, что у границы Украины сосредоточено самое большое количество войск РФ с начала войны в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Госдепартамента заявил, что высшие должностные лица находятся на постоянном контакте с партнерами по НАТО из-за ситуации возле границ Украины.