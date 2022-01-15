США подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения РФ в Украину: все подробности

Соединенные Штаты Америки подготовил 18 разнообразных сценариев действий на случай возможного широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Разработкой документов занималась Администрация президента США Джо Байдена.

При этом с точки зрения США дверь для дипломатического решения все еще открыта. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд в интервью в британской газете Financial Times.

"Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. Я бы просто сказала, что наша приверженность и разговор, который мы ведем с нашими союзниками, направлены на то, чтобы причинить очень острую боль очень быстро, если Россия предпримет этот шаг в любой форме", — отметила она.

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Нуланд, которая была высокопоставленным чиновником госдепартамента, отвечавшим за Европу во время президентства Барака Обамы, пыталась отмахнуться от опасений, что некоторые европейские страны будут сопротивляться более агрессивным санкциям из-за экономических и политических соображений. Она отметила, что переговоры с союзниками были "очень насыщенными и очень полными", а у США была "очень хорошая картина того, что мы можем сделать".

"Помните, что это агрессия в Европе, и это меняет карту Европы. Итак, вы знаете, никто из нас не хочет просить наших граждан или наши компании идти на жертвы, но иногда этого требует национальная и международная безопасность", — сказала дипломат.

Нуланд добавила, что США на данный момент пытаются "понять" насколько европейские страны привержены санкциям, чтобы "создать пакет, который разделит бремя настолько поровну, насколько это возможно, и который люди будут готовы реализовать". Она также предположила, что санкционные меры США и Европы могут не быть "идентичными".

"Иногда есть вещи, которые Европа может сделать, но для нас это сложнее, а иногда наоборот", — объяснила она.

Журналист британского издания The Guardian Джулиан Боргер оценил итоги трех раундов переговоров, которые состоялись на этой неделе, с участием России, США, НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Они были посвящены, среди прочего, возможному полномасштабному вторжению Российской Федерации в Украину. Боргер отметил, что значительных результатов эти переговоры не принесли, а президент России Владимир Путин готов накалять военную ситуацию до предела.

Напомним, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ответил на требования Соединенных Штатов Америки по отводу российских войск от границ Украины. По его словам, Кремль его "даже не будет обсуждать".

Также заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что военные специалисты предложили президенту РФ Владимиру Путину варианты на случай ухудшения ситуации вокруг Украины. При этом в публичном пространстве этот "военный сценарий" не должен "засвечиваться".