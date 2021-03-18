США осудили арест украинского журналиста в Крыму

США осудили незаконный арест украинского журналиста Владислава Есипенко в Крыму и назвали его политически мотивированным.

Об этом 18 марта сообщили на странице посольства США в Киеве в Twitter. В заявлении отметили, что оккупанты не имеют законных полномочий препятствовать деятельности свободной прессы.

Также Россия не может самовольно арестовывать людей и отказывать им в надлежащих судебных процессах, подчеркнули в посольстве.

"Мы осуждаем политически мотивированный арест Россией журналиста Владислава Есипенко в Крыму. Российские незаконные оккупанты не имеют законных полномочий препятствовать деятельности свободной прессы, самовольно арестовывать людей и отказывать им в надлежащих судебных процессах. #КрымЭтоУкраина", – говорится в публикации.

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