США осудили арест украинского журналиста в Крыму
США осудили незаконный арест украинского журналиста Владислава Есипенко в Крыму и назвали его политически мотивированным.
Об этом 18 марта сообщили на странице посольства США в Киеве в Twitter. В заявлении отметили, что оккупанты не имеют законных полномочий препятствовать деятельности свободной прессы.
Также Россия не может самовольно арестовывать людей и отказывать им в надлежащих судебных процессах, подчеркнули в посольстве.
"Мы осуждаем политически мотивированный арест Россией журналиста Владислава Есипенко в Крыму. Российские незаконные оккупанты не имеют законных полномочий препятствовать деятельности свободной прессы, самовольно арестовывать людей и отказывать им в надлежащих судебных процессах. #КрымЭтоУкраина", – говорится в публикации.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали в Крыму Владислава Есипенко за то, что он якобы занимался на оккупированном РФ полуострове "разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинских спецслужб".
Кроме этого, против Владимира Есипенко было возбуждено уголовное дело. Жена задержанного сообщила, что к нему до сих пор не смог попасть независимый адвокат.
В Службе внешней разведки Украины прокомментировали задержание журналиста, назвав это пропагандистской акцией.