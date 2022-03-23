США официально признали действия армии Путина в Украине военным преступлением

США официально признали полномасштабное вторжение России в Украину военным преступлением. Такое решение было принято после анализа собранных фактов из официальных и разведывательных источников.

Об этом идет речь в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа в среду, 23 марта. "Сегодня я могу объявить, что на основании имеющейся у нас информации правительство США считает, что российские войска совершили военные преступления в Украине", – сказал Блинкен.

По его словам, Штаты "стремятся добиться ответственности" и будут использовать против РФ "все доступные инструменты, в том числе уголовные преследования".

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Блинкен добавил, что американская сторона будет и дальше следить за военными преступлениями РФ и делиться собранной информацией с союзниками, международными партнерами и международными организациями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Джо Байден назвал Путина "смертоносным диктатором и чистым головорезом". А накануне американский лидер предупредил, что Путин рассматривает возможность применения против украинцев химического оружия.

Уже 24 марта в Брюсселе пройдет саммит НАТО, где будет обсуждаться война РФ против Украины и возможность введения в нашу страну миротворцев. На переговорах будет присутствовать Байден, также участие примет президент Украины Владимир Зеленский.

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