США обсуждают с НАТО размещение войск вблизи Украины на фоне угрозы РФ – СМИ

В США якобы обсуждают возможность размещения своих военных сил в местах развертывания НАТО в Восточной Европе. Это является один из шагом по предотвращению нападения Российской Федерации на Украину.

Об этом в понедельник, 24 января, сообщило издание nbcnews с ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Обсуждение этого вопроса началось после того, как Запад начал усиливать свой ответ на фоне опасений о вторжении РФ на территорию украинского государства.

По словам чиновника, ведутся переговоры со странами НАТО, которые могут принять вооруженные силы США в рамках плана по сдерживанию агрессии президента России Владимира Путина.

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При этом, как пишет издание, президент США Джо Байден взвешивает варианты ответа на российские угрозы Украине.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин проинформировал Байдена о вероятных вариантах ответа США в случае вторжения России в Украину. Среди вариантов были полеты бомбардировщиков над регионом, заходы кораблей в Черное море и перебрасывание войск и некоторого оборудования из других частей Европы в Польшу, Румынию и другие соседние с Украиной страны.

"Остин представил варианты, чтобы успокоить союзников по НАТО и усилить их оборону, особенно обороноспособность тех стран, которые граничат с Украиной. По словам официальных лиц, цель состоит в том, чтобы продемонстрировать единство и силу в рамках НАТО и сдержать российскую агрессию против союзников в регионе", – отметили в издании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января стало известно, что союзники по НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе. Таким образом альянс усиливает сдерживание и оборону союзников, поскольку РФ продолжает наращивать свое военное присутствие у границ Украины.