США назвали Россию главным препятствием к миру на Донбассе: военная активность провокационная

Временно поверенная в делах США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кортни Остриен заявила, что Российская Федерация является главным камнем преткновения на пути к миру на востоке Украины. В организации уверены, что именно Россия несет ответственность за завершение войны.

Об этом Кортни Остриен заявила на заседании Постоянного совета ОБСЕ 11 ноября, сообщает сайт Укринформ. По ее совам, враждебная риторика Кремля становится в последнее время более опасно провокационной.

В ОБСЕ уверены, что ключ к миру на Донбассе находится у России, ведь именно эта страна начала военный конфликт в Украине. В то же время в Европе говорят об опасности активизации конфликта из-за враждебной риторики руководства РФ и провокаций.

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Также в ОБСЕ в очередной раз акцентировали внимание на последствиях военных действий на Донбассе. Американская дипломатка подчеркнула, что с 2014 года на Донбассе погибло более 13 тысяч человек, а еще более 1,5 миллиона вынуждены были покинуть свои дома и стали переселенцами.

В ОБСЕ призвали Российскую Федерацию прекратить агрессию в Украине и принять участие в Трехсторонней контактной группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соединенных Штатах заявили об опасности вторжения российских войск в Украину. В частности, американское издание Bloomberg пишет о переброске минимум батальона из более более 30 танков Т-80У на железнодорожный вокзал в Воронежской области. Войска якобы развертывают скрытно, часто – ночью. В Америка считают такие действия подготовкой к активной фазе противостояния.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поблагодарил западных партнеров за предоставленные данные, но заверил, что такие маневры противника могут быть психологическим давлением на Украину.