США на Крымской платформе представит Дженнифер Грэнхолм: почему ее присутствие важно для Украины

Делегацию США на саммите Крымской платформы (инициатива Украины по деоккупации полуострова) возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. С ней также планируют обсудить вопросы энергетической безопасности Украины.

Как сообщается на сайте Белого дома, о назначении Грэнхолм объявил президент США Джо Байден. В состав делегации войдут еще два человека.

Речь идет о временном поверенной в делах США в Украине Кристине Квин и помощнике секретаря по международным делам Эндрю Лайте.

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Представитель Министерства иностранных дел Украины заявил в беседе с УНН, что участие Грэнхолм будет иметь важную роль, потому что энергетика – в приоритете стратегического партнерства между странами.

Он отметил, что украинская сторона намерена обсудить с ней вопрос энергетической безопасности нашей страны и Европы в целом, а также усилия по борьбе с изменением климата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крымской платформе, которая состоится 23 августа, примут участие 44 государства. Ожидается, что на уровне президентов будут представлены: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия.