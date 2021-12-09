США могут оказывать давление на Украину по вопросу Донбасса – AP

Представители Белого дома после разговора президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина предположили, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на Украину по вопросу Донбасса. В частности, в администрации Байдена предполагают, что США могут настаивать на вопросе автономии территорий, которые сейчас контролируются поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Представители администрации американского президента считают, что Байдену также будет поддерживать желание Украины вступить в НАТО, так как США и НАТО отвергают требования Путина о том, чтобы Украина навсегда отказалась от членства в Североатлантическом военном альянсе. Об этом сообщает Associated Press.

Издание пишет, что для Байдена вызов будет заключаться в том, чтобы побудить Киев принять некоторые факты на востоке Украины, не создавая впечатление, что он уступает Путину. Речь в первую очередь идет о том, чтобы не дать главе РФ повод развязать новую линию осуждения со стороны республиканцев.

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Отмечается, что во время разговора с Путиным Байден предложил, чтобы США участвовали в переговорах вместе с европейскими странами не только для урегулирования конфликта на востоке Украины, но и для решения более крупных стратегических возражений Путина против расширения членства в НАТО и наращивания военного потенциала все ближе к границам России.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал диалог президентов США и Российской Федерации. И выразил надежду, что они поспособствуют тому, что РФ будет соблюдать территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Байден во время встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным пригрозил ему "экономическими последствиями, подобных которым он никогда не видел", если страна-агрессор вторгнется в Украину. Кроме того, в таком случае США усилят свое присутствие в странах НАТО и окажут военную поддержку Украине.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил переговоры лидера США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Главной победой Украины он назвал то, что США всегда поддерживали нашу страну.