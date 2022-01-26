США и союзники планируют отправку дополнительных войск в Румынию, Болгарию и Венгрию – CNN

США и их союзники ведут переговоры о размещении дополнительных тысяч военнослужащих в восточноевропейских странах НАТО. Это происходит на фоне возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.

Размещение войск Альянса станет демонстрацией поддержки перед лицом продолжающейся агрессии Москвы. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на информацию троих официальных лиц США.

По словам двух представителей министерства обороны, дислокация, численностью около 1000 человек в каждой стране, будет аналогична передовым боевым группам, дислоцированным в настоящее время в странах Балтии и Польше. По словам всех трех официальных лиц, среди стран, рассматривающих возможность развертывания, есть Румыния, Болгария и Венгрия.

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Но окончательных решений пока не принято.

Еще один европейский дипломат рассказал телеканалу, что США и Великобритания рассматривают возможность нового развертывания на фоне возможного вторжения, но не все 30 членов НАТО готовы пойти на это. Поэтому США ведут переговоры об отправке дополнительных сил на двусторонней основе или, как выразился один из официальных лиц, в виде "коалиции желающих".

Возможность развертывания некоторых сил ближе к границам России знаменует изменение позиции со стороны администрации президента США Джо Байдена, которая ранее опасалась риска дальнейших провокаций Москвы. Но Кремль может использовать этот шаг в своих целях, возможно, как пример якобы агрессивной позиции НАТО, которую Россия использует для оправдания наращивания своих сил вдоль границ Украины.

По словам двух источников, президент Байден первоначально планировал выступить перед общественностью с заявлением о ситуации с Россией уже на этой неделе, но сейчас неясно, сделает ли он это, поскольку Белый дом продолжает пытаться взаимодействовать с Кремлем дипломатическим путем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Североатлантический альянс (NATO) уже направил истребители и линейные корабли в Восточную Европу как предупреждение главе РФ Владимиру Путину отказаться от агрессии против Украины. Тем временем президент США Джо Байден якобы обдумывает план о переброске в регион около 50 тысяч американских военнослужащих.

В Пентагоне заявили, что Россия продолжает сосредотачивать свои войска и технику вблизи Украины. В ответ на обострение ситуации безопасности в регионе Минобороны США привело в повышенную боеготовность почти 8,5 тыс. своих военных. Сейчас они дислоцируются на территории Америки, но в любой момент их могут быстро отправить в Восточную Европу, заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

Британский премьер Борис Джонсон подчеркнул, что российское вторжение в Украину не является неизбежным, однако Кремль может прибегнуть к молниеносной волне атаки. По его словам, у украинских границ сосредоточено до 60 боевых групп РФ, а вторжение станет не просто крушением, но и кровавым делом.