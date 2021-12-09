США и Россия до конца года проведут еще один раунд переговоров: названа причина

Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация до конца года проведут новый раунд переговоров по урегулированию спора из-за дипломатического персонала в своих посольствах.

О намерениях провести переговоры сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на "Интерфакс".

Отмечается, что посольства Соединенных Штатов и России испытывают кадровую нагрузку из-за отзыва свои дипломатов из страны и других ограничений, введенных в связи с падением двусторонних отношений до самого низкого уровня после окончания холодной войны. В то же время не говорится, будет ли затронута тема Украины в предстоящих двухсторонних переговорах.

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Как известно, 7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Во время диалога Байден пригрозил Путину "экономическими последствиями, подобных которым он никогда не видел", если страна-агрессор вторгнется в Украину. Кроме того, в таком случае США усилят свое присутствие в странах НАТО и окажут военную поддержку Украине.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил переговоры лидера США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Главной победой Украины он назвал то, что США всегда поддерживали нашу страну.

Кроме того, в НАТО поприветствовали диалог президентов США и Российской Федерации. Генсекретарь Йенс Столтенберг выразил надежду, что они поспособствуют тому, что РФ будет соблюдать территориальную целостность Украины.

Также Байден аннонсировал новые встречи между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущую озабоченность страны-агрессора по поводу Альянса. А именно претензии Путина к трансатлантическому пакту о безопасности.