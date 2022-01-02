Спикер Госдумы РФ пригрозил Украине санкциями из-за марша Бандеры в Киеве

Спикер нелегитимной Государственной Думы России Вячеслав Володин резко отреагировал на марш в честь 113-го дня рождения лидера украинско-повстанческого движения Степана Бандеры, который прошел 1 января в Киеве. По мнению российского чиновника, данное мероприятие свидетельствует о "возрождении национализма в Европе и требует вмешательства со стороны в виде конкретных санкций".

Об этом он написал у себя в Telegram-канале. Уже по традиции представитель кремлевской власти назвал Бандеру пособником Третьего Рейха, обвинив его во всех грехах гитлеровского режима.

"Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев. Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США и Англия", – заметил Володин.

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Спикер Госдумы добавил, что факельное шествие и сам факт наличия в Украине подобных взглядов должно быть осуждено и со стороны европейских стран. Его удивило, что Запад продолжает снабжать Киев вооружением, невзирая на подобное.

"За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе. Но наряду с этим правильно призвать к ответу и тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает ее", – заключил он.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в нескольких городах Украины к празднованию Степана Бандеры подготовились заранее и основательно.