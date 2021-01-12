Советники Зеленского и Путина поехали в Берлин на переговоры по Донбассу

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и его российский коллега Дмитрий Козак 12 января прибыли в Берлин (Германия) на консультации советников лидеров государств-участников "нормандского формата".

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ в Telegram-канале. Там уточнили, что по состоянию на 13:00 встреча еще не началась, а об итогах переговоров будет проинформировано после ее завершения.

Как известного, в консультациях участвуют политсоветники лидеров "нормандской четверки" от Украины, России, Германии и Франции. Их предыдущая встреча в таком формате прошла в прошлом году 11 сентября тоже в Берлине.

Российские ресурсы отмечают, что на этот раз предметом обсуждения станет "вопрос реализации итогов парижского саммита 2019 года". А иммено, в части "политического урегулирования конфликта" на Донбассе, передает "Интерфакс-Украина".

Скриншот сообщения Telegram канал Офиса президента

Отметим, что 11 сентября переговоры по Донбассу советников лидеров стран "нормандской четверки" продолжались более семи часов. Тогда о результатах Офис президента сообщил ближе к ночи, а российская сторона отчиталась буквально сразу же. Подробнее о ключевых моментах тех переговоров читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря Андрей Ермак заявил, что работа в "нормандском формате" не прекращается ни на день и встреча советников глав четырех стран может произойти в январе 2021 года.