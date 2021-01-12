Радники Зеленського і Путіна поїхали в Берлін на переговори щодо Донбасу

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак і його російський колега Дмитро Козак 12 січня прибули в Берлін (Німеччина) на консультації радників лідерів держав-учасниць "нормандського формату".

Про це повідомила пресслужба ОПУ у Telegram-каналі. Там уточнили, що станом на 13:00 зустріч ще не розпочалася, а про підсумки переговорів буде проінформовано після її завершення.

Як відомого, у консультаціях беруть участь політрадники лідерів "нормандської четвірки" від України, Росії, Німеччини та Франції. Їхня попередня зустріч у такому форматі пройшла торік 11 вересня теж у Берліні.

Російські ресурси зазначають, що цього разу предметом обговорення стане "питання реалізації підсумків паризького саміту 2019 року". Зокрема, в частині "політичного врегулювання конфлікту" на Донбасі, передає "Інтерфакс-Україна".

Скриншот повідомлення Telegram-канал Офісу президента

Зазначимо, що 11 вересня переговори щодо Донбасу радників лідерів країн "нормандської четвірки" тривали понад сім годин. Тоді про її результати Офіс президента повідомив ближче до ночі, а російська сторона відзвітувала буквально одразу ж. Детальніше про ключові моменти тих переговорів читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці грудня Андрій Єрмак заявив, що робота в "нормандському форматі" не припиняється ні на день і зустріч радників глав чотирьох країн може відбутися в січні 2021 року.