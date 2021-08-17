Советник Порошенко рассказал, какие последствия для Украины будет иметь ситуация в Афганистане

События в Афганистане и падение прозападного правительства затмят другие вопросы информационной и политической повестки дня мира. Для Украины это грозит снижением международного внимания, а также может бросить тень на результаты долгожданного визита украинского президента в Белый дом.

Об этом заявил советник пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев, передает пресс-служба политической партии "Европейская солидарность". По его убеждению, ухудшение ситуации в Афганистане продемонстрировало и недооценку со стороны международного сообщества негативных сценариев развития после вывода американских войск.

Политик обратил внимание на то, что для Украины это также будет иметь негативные последствия. Первой "жертвой" по его словам, станет Киевский саммит Крымской платформы 23 августа.

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"Логично, что в головах лидеров и в кулуарных разговорах на полях саммита речь пойдет скорее не о пути деоккупации Крыма от российского агрессора, а об ужасах нового афганского режима и размышления, что делать с Афганистаном дальше. И, к сожалению, очевидно снова будем слышать тезисы о необходимости усиления диалога и взаимодействия Запада с Москвой в урегулировании острого безопасностного кризиса в Средней Азии", – сказал советник Порошенко.

В то же время, по его словам, события в Афганистане бросят тень на результаты визита президента Украины в Белый дом.

"Провал статуса Афганистана как особого союзника США вне НАТО практически нивелирует символизм и значение для Украины аналогичной договоренности по линии Байден-Зеленский. В то же время, афганское фиаско будет стимулировать Вашингтон к поиску какой-то быстрой дипломатической и безопасности пиар-победы и это, несомненно, должна использовать Банковая для продвижения интересов безопасности Украины, в том числе по линии статуса особого союзника и двусторонней безопасностной сделки", – сказал Елисеев.

Он отметил, что в Украине необходимо созвать заседание СНБО для осуществления анализа событий в Афганистане, их политическое, безопасностное и экономическое значение для интересов Украины.

"Не лишним было бы проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов над лучше укомплектованными с технической точки зрения почти 300-тысячными правительственными войсками для их использования в противодействии российским войскам. Трезво рассмотреть проблематику устойчивости институтов власти как одного из важных столпов государственного развития. Стоит уделить внимание и проблеме нелегальной миграции из Афганистана в Украину, в т.ч. через территории Таджикистана и Узбекистана", – передает пресс-служба "ЕС".

Елисеев отметил, что Киеву следует повысить координацию с международными партнерами, ведь именно в таких критических ситуациях нарабатывается бесценный опыт совместных действий и закаляется доверие.

"И вопрос не только в политических подходах и оценках. Важным было бы более тесное взаимодействие с партнерами, прежде всего по ЕС, в вопросе эвакуации граждан Украины и ЕС из Афганистана. Прецеденты такой работы в горячих точках мира уже существовали в предыдущие годы и доказали свою эффективность", – подчеркнул он.

Украинской власти необходимо основательно оценить риски Афганистана для Украины. Одна из ключевых опасностей, по словам политика, кроется в том, что Москва вполне может воспользоваться "окном возможностей" и предложить Вашингтону и ЕС совместное взаимодействие в решении проблемы Афганистана в обмен на уступки по "украинскому досье".

"Торговля проблемными вопросами и своими возможностями для их улаживания в обмен на свой интерес – ликвидная валюта Кремля", – отметил Елисеев.

Афганские события, по его убеждению, стали холодным душем в мировой политике, последствия которых будут ощутимы не один год.

"Совершенно очевидно, что сегодня мы все являемся свидетелями очередного смещения акцентов в масштабах, которые выходят далеко за рамки региона. Главной целью Киева должно быть оказаться в кругу союзников и не дать превратить решения проблем Донбасса и Крыма в разменную монету в сложной геополитической игре" , – добавил Елисеев.