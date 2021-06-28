Совет ЕС дал согласие на 'открытое небо' с Украиной: Зеленский отреагировал

Совет Европейского союза дал свое согласие на подписание соглашения об Общем авиационном пространстве с Украиной. Согласие на "открытое небо" с ЕС также поддержали Армения, Тунис и Катар.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. Отмечается, что эти авиационные соглашения улучшат рыночный доступ для авиалиний и усилят связи и свободу передвижения для граждан.

"Вместе они гарантируют высокий уровень безопасности и создадут равные правила игры", – заявил Нуну Сантуш, министр инфраструктуры Португалии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Все четыре соглашения содержат четкие экологические и социальные положения, а также положения о добросовестной конкуренции с надежными механизмами обеспечения соблюдения, позволяющими избежать любых искажений конкуренции или других злоупотреблений.

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Президент Владимир Зеленский в Twitter уже поблагодарил Совет ЕС за согласие на подписание с Украиной Соглашения об общем авиационном пространстве.

"Благодарен Совету ЕС и португальском председательству за принятие Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС. Соглашение позволит нашим гражданам получить дешевле билеты и расширить географию путешествий. Его подписание станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство", – написал глава государства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале написал, что соглашение об общем авиационном пространстве открывает рынок авиаперевозок, от чего выиграют украинские пассажиры и авиакомпании. Также это создаст больше выбора для путешествий, новые возможности для авиационной отрасли, лучшее сочетание с новым маршрутам и направлениями.

Добавим, подписание всех четырех соглашений ожидается осенью этого года. После этого их нужно будет ратифицировать странами-подписантами, Евросоюзом, а также всеми государствами-членами ЕС. Пока этот процесс будет продолжаться, авиационные соглашения с Украиной, Арменией и Катаром будут применяться временно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие несколько лет правительство Украины планирует договориться с Евросоюзом о пяти "безвизов" в разных сферах. Речь идет о промышленном, авиационном, цифровом, энергетическом и таможенном безвизе.