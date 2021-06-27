Украина планирует договориться с ЕС о пяти 'безвизах': Шмыгаль раскрыл детали

В ближайшие несколько лет правительство Украины планирует договориться с Евросоюзом о пяти "безвизов" в разных сферах. Речь идет о промышленном, авиационном, цифровом, энергетическом и таможенном безвизе.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook. Он подчеркнул: одним из главных наших приоритетов Украины в последний год стала подготовка к обновлению торговой части Соглашения об ассоциации.

"Евроинтеграционные стремления Украины – это не только вопрос присоединения к ЕС. Это также изменения и реформы, которые нужны нашему государству для успеха", – написал чиновник.

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"Промышленный безвиз" (соглашение АСАА), как рассказал Шмыгаль, это определение нашей системы технического регулирования и оценки соответствия на уровне с европейской. Это позволяет производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя.

"Заключение Соглашения станет сигналом всему миру, что в Украине качественное промышленное производство, которому можно доверять. Подписание этого безвиза может произойти в ближайший год", – сказано в сообщении.

"Авиационный безвиз" (соглашение об Общем авиационном пространстве) будет означать, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС и вместе с тем европейские компании зайдут в Украину. Конкуренция, как сказал Шмыгаль, будет способствовать снижению цен на авиабилеты. Соглашение также может быть подписано уже в этом году.

"Таможенный безвиз" – присоединение к Конвенции о процедуре общего транзита и соответственно полноценный запуск системы NCTS.

"За этими терминами стоит крайне важная и фундаментальная реформа: обмен таможенными данными между Украиной и странами Европы. А это означает уменьшение пространства для мошенничества по таможенной стоимости, а также упрощение работы таможни для белого бизнеса", – сказал Шмыгаль.

"Энергетический безвиз" – это отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединение к европейской энергосети ENTSO-E. Рынок электроэнергии станет более конкурентным и прозрачным.

Такое присоединение состоится уже в 2023 году, отметил политик.

"Цифровой безвиз", или присоединение к цифровому рынку ЕС, эксперты оценивают в несколько миллиардов долларов для экономики Украины.

"Электронная коммерция, телекоммуникации, цифровые услуги. Все это часть Цифрового рынка ЕС и мы активно готовимся, чтобы стать его частью. В 2020 году Минцифры была разработана Дорожная карта интеграции в такой рынок", – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться. Ожидается, что по итогам 2021 ВВП ускорит рост до 4%.