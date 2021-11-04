Сотрудничество с ЕС для достижения прогресса: развитие внутреннего водного транспорта в Украине

Этот этап важен в истории транспортной инфраструктуры Украины. Устаревшие и непригодные транспортные сети и системы сдерживают социально-экономическое развитие.

Но перемены происходят быстро. Принятие Закона "О внутреннем водном транспорте", разработанном на основе стандартов ЕС, является основным шагом для привлечения инвестиций, необходимых для дальнейшего развития сектора.

Инновационные решения и устойчивые подходы также являются обязательными инструментами, поскольку обеспечивают финансовые ресурсы, необходимые для безопасной/экологической, надежной и устойчивой инфраструктуры, в которой нуждается страна.

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Вашему вниманию предлагается интервью с Председателем Постоянного представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эриком де Загоном о финансировании развития внутреннего водного транспорта в Украине.

В рамках разговора охвачены три основные темы:

Определение инвестиционного потенциала развития внутренних водных путей Украины.

Опыт и обмен мнениями о лучших практиках ЕИБ по финансированию ВВТ в соседней Сербии и других странах ЕС.

Четко определены ключевые приоритеты, необходимые для развития ВВТ в Украине и соответствующие институциональные рамки.

Европейский инвестиционный банк, или ЕИБ, является одним из крупнейших международных финансовых учреждений мира, функционирующим более чем в 160 странах. В Украине ЕИБ имеет значительный портфель инвестиций, который по состоянию на 2020 год в соответствии с заключенными долгосрочными соглашениями составил 6,5 млрд евро, из которых около 1,6 млрд евро инвестировано в транспортный сектор. Сегодня мы общаемся с господином Жаном-Эриком де Загоном, из Великого Герцогства Люксембург, являющимся Председателем представительства ЕИБ в Украине. Спасибо, что присоединились к нам. Господин де Загон, в конце 2020 года после десятилетия упорной работы Украине, наконец, удалось принять Закон "О внутреннем водном транспорте", и сейчас работа продолжается над Стратегией и Планом мероприятий. Как именно реформы, основанные на стандартах ЕС, помогут привлечь инвесторов в этот сектор?

Жан-Эрик де Загон: Большое спасибо! Мы следим за происходящим в секторе внутреннего водного транспорта, и я считаю, что ЕС и Министерство инфраструктуры Украины проделали большую работу в направлении дальнейшего развития этого сектора. Мы также понимаем, что Закон разработан в соответствии с законодательством ЕС, и этому в значительной степени способствовал Проект "Содействие транспортному развитию реки Днепр". Мы действительно поддерживаем этот закон. Для нас очень важно, что закон отвечает европейскому законодательству, безусловно, это поможет нам в будущем. Мы очень надеемся, что Закон будет способствовать увеличению объемов грузовых перевозок по внутренним водным путям, поскольку этот вид транспорта является более экономичным, более безопасным и более экологичным по сравнению с альтернативным автомобильным транспортом. И это очень важно для нас, поскольку мы хотим иметь безопасные дороги в Украине, на что мы также предоставляем средства, но мы также хотим, чтобы Украина держалась зеленого курса и предпочитала более экологические виды транспорта. Поэтому мы поддерживаем такую инициативу. Мы надеемся, что реформа также поможет иметь возможность привлекать новых игроков в сектор, что повысит уровень конкуренции, а конкурентоспособность обеспечит большее количество транспорта, что очень важно. Чем выше конкуренция, тем лучше для пользователей – лучше цены, тем лучше транспорт, но это также увеличит конкуренцию, например, дорожным и воздушным перевозкам и, очевидно, больше грузовых перевозок будут осуществляться водными путями реки. Именно этого мы стремимся достичь в Украине! Крайне необходимо иметь национальную стратегию развития внутренних водных путей. Никогда не удастся привлечь иностранных и местных инвесторов, если не будет стратегии развития сектора. Очень необходимо иметь стратегию, поэтому Министерство инфраструктуры и правительство продолжают реализовывать то, что было задумано Законом и поддержано Европейским Союзом.

Если хотите узнать больше об инвестициях ЕИБ в сектор внутреннего водного транспорта, Вы можете просмотреть продолжение интервью здесь !

В рамках Проекта ЕС "Содействие транспортному развитию реки Днепр" проведен ряд интервью с ключевыми лицами по поводу будущего сектора внутреннего водного транспорта Украины. Интервью провела Рамона Лупу, эксперт по коммуникации и повышению общественной осведомленности.

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