Состоялось первое заседание ТКГ в 2021 году: о чем договорились

В понедельник, 18 января, состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы в 2021 году, во время которого удалось договориться о восстановлении газоснабжения Марьинки.

Работа проходила в рамках подгруппы по безопасности, сообщается в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.

"Положительным результатом видеоконференции стало достижение принципиальной договоренности по восстановлению газоснабжения в населенном пункте Марьянка, которое было достигнуто благодаря активному содействию председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ посла Яшара Халита Чевика", – сказано в сообщении.

Также украинская сторона сосредоточилась на сохранении режима прекращения огня на Донбассе и создании условий для перехода к следующим мерам, которые были согласованы во время парижского саммита "нормандской четверки".

Россияне настаивали на усовершенствовании координационного механизма предупреждения нарушения режима тишины.

"Наша делегация предложила начать такое усовершенствование из следующих актуальных вопросов: недопущении нарушения режима прекращения огня, которые приводят к гибели и ранению украинских военнослужащих, в частности, 11 января 2021 года; содействия проведению инфрастуктурных и ремонтных работ на линии разграничения", – пояснили в ТКГ.

Отмечается, что эти вопросы будут еще обсуждаться на общем заседании 21 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что в переговорах по Донбассу не стоит отказываться от Минских договоренностей, которые пока работают.