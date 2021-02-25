В Раде решили легализовать рынок частных детективов: что разрешат и кто под прицелом

Для того, чтобы оперативно разыскать своего ребенка, проверить мужа на верность или найти имущество, которое досталось по наследству, украинцы смогут воспользоваться легальными услугами частных детективов. В Верховной Раде работают над тем, чтобы вывести из тени этот рынок. Соответствующий законопроект №3010 уже приняли в первом чтении.

OBOZREVATEL разобрался, какие полномочия будут иметь законные частные детективы и что смогут выполнять на заказ.

Сейчас в Украине существует неузаконенный рынок услуг частных детективов. В интернете можно найти агентство, которое поможет разоблачить брачных аферистов, понаблюдать за человеком, или же проверить офис на наличие "жучков". Вот только правовая форма такой компании далека от детективного агентства – это юридическое лицо, охранная фирма или общественная организация, которая специализируется на услугах информационного характера.

В комментарии OBOZREVATEL председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский отмечает, что полученную таким образом информацию можно использовать в качестве доказательств в гражданском суде, но в уголовном судопроизводстве адвокат должен предоставить методы сбора и источники.

"Законопроект легализует рынок теневых услуг, который сегодня оценивается в десятки тысяч должностей. Деятельность этих людей законопроект может вывести в законное поле – это уплаченные налоги и возможность регулировать этот рынок", – сказал Монастырский.

Под регулированием он подразумевает прохождение обучения и получение лицензии на детективную деятельность. Вот только кто будет контролировать рынок, в парламенте еще решают, вариантов три: Минюст, МВД или два министерства одновременно.

Они могут предоставлять широкий спектр услуг, от сбора информации о компании до поиска пропавшего человека. В Раде отмечают, что детективная деятельность будет выгодна именно для гражданской сферы, а не уголовной.

Примеры обращений к частным детективам:

Проверить информацию о компании, с которой намерены заключать договор. Это проверка репутации, финансового состояния, наличия нерешенных судебных споров, уголовных производств.

Поиск наследства. Если умирает человек и у него остается имущество, детективы могут помочь найти счета в банках или другие вещи, местонахождение которых близким родственникам неизвестно.

Розыск детей. Детективы могут сразу начать поиск ребенка после обращения, не дожидаясь начала розыскных действий со стороны правоохранителей.

После принятия закона заказчик сможет заключать договор с детективом. И если условия их сотрудничества будут нарушены, то появится возможность обращаться в правоохранительные органы. За незаконные действия у детективов могут отобрать лицензию, например, как у адвокатов.

OBOZREVATEL спросил в украинцев, хотели ли бы они воспользоваться услугами частных детективов и по каким вопросам.

Объектом наблюдения детектива сможет быть любой человек, который находится в общественном месте. Но детективам запретят вести слежку на частной территории.

"Сегодня нет границ тому, куда залезают детективы, в нижнее белье или в частную историю. И это подается как преимущество детективной деятельности. С принятием закона, где-то за два года деятельности, будет создан эффективный рынок детективных услуг", – добавил Монастырский.

Ко второму чтению в комитете обсуждают также возможности детективов по сбору информации и доступу к различным ресурсам.

"Но, однозначно, это не будет доступ к каким-либо мессенджерам. Здесь предел уже есть оперативно-розыскной деятельности государственных органов и частных. Если мы говорим с вами о камерах наблюдения, то например в пределах Киева есть такая система Smart City, к ней присоединены несколько тысяч камер. Доступ к этим камерам – это одна история, а доступ к камерам в частном магазине – другая. Детектив и владелец магазина могут договориться о копировании записей", – сказал глава комитета.

Украинское законодательство предусматривает особый статус для лиц, которые пользуются государственной охраной. Следовательно, нанять детектива, который бы следил, например, за президентом, будет невозможно.

"Это небольшой круг лиц. Это первое лицо государства, здесь нельзя говорить об услугах, которые будут касаться этих людей. Я думаю, что невозможно (следить. – Ред.). Потому что как раз государственная служба охраны и работает над тем, чтобы не отслеживали маршрут передвижения, пребывания в тех или иных местах для его безопасности", – уточнил Монастырский.