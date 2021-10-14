СНБО соберется на заседание 15 октября: появились подробности

В пятницу, 15 октября, пройдет заседание Совета национальной безопасности и обороны. СНБО соберется по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Совета в Twitter. Заседание назначено на 16:00. Все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

"Президент Украины поручил секретарю СНБО Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 в 16:00 в г. Киев заседание СНБО Украины (Офис президента Украины)", – говорится в сообщении.

Ранее Данилов говорил, что на ближайшем заседании Совета будут рассмотрены две важные темы. Первая – это ситуация с контрабандистами, которые попали под санкции, а вторая – ситуация с украинскими недрами.

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Также СНБО запустил электронную базу с физическими и юридическими лицами, которые находятся под государственными санкциями.

Как сообщал OBOZREVATEL, на последнем заседании СНБО 17 сентября среди прочего были введены санкции против организаторов проведения выборов в российскую Госдуму на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.