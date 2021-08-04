СНБО рекомендует назначить временного главу 'Укрзалізниці': названо имя

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Правительству временно возложить обязанности председателя правления АО "Укрзалізниця" на министра инфраструктуры Александра Кубракова. Кроме того, СНБО выдвинуло ряд требований национальному перевозчику.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что обязанности главы "Укрзалізниці" должны быть возложены на Кубракова на период до избрания председателя УЗ в порядке, предусмотренном уставом государственного акционерного общества. При этом в Мининфраструктуры не уточнили возможность совмещения должности министра с выполнением обязанностей главы правления "Укрзалізниці".

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Это и ряд других решений по урегулированию проблемных вопросов финансово-хозяйственной деятельности "Укрзалізниці" СНБО принял на заседании 30 июля. Копию соответствующего протокола опубликовало издание "НВ Бизнес".

В частности, СНБО требует от "Укрзалізниці" привести грузовые перевозки к экономически обоснованным тарифам, обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии, ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов, обеспечить увеличение транзита, ввести скоростное движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ, решение СНБО о введении временной администрации в "Укрзалізниці" и увольнение всего состава правления и наблюдательного совета могло быть инициировано международными партнерами Украины, которые признали неэффективность реформы корпоративного управления на госпредприятиях.