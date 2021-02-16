СМИ опубликовали текст законопроекта об увольнении главы НАБУ Сытника

Опубликован текст законопроекта, который должен изменить процедуру избрания директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Он предусматривает увольнение действующего директора НАБУ Артема Сытника.

Документ распространило издание "Зеркало недели", которое получило его от источников в руководстве парламента (чтобы ознакомиться с текстом документа, доскролльте новость до конца).

"Лицо, по состоянию на день вступления в силу настоящего Закона занимающее должность первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины, осуществляет все полномочия директора Национального антикоррупционного бюро Украины, предусмотренные законом, до момента назначения Директора Национального антикоррупционного бюро Украины в порядке, определенном настоящим Законом", – сказано в проекте закона.

Согласно законопроекту, директора НАБУ будет отбирать конкурсная комиссия, которая будет состоять из девяти человек:

три – от Совета национальной безопасности и обороны Украины

шесть – от Кабмина, три из которых международные эксперты в сфере противодействия коррупции.

Проект закона о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины в понедельник, 15 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что данный законопроект Кабмин поддержал с доработкой. В документ должны были внести правки, а после подать его в Верховную Раду Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В понедельник, 15 февраля во ходе внеочередного заседания Кабинета министров Украины правительство поддержало проект закона, которым вносятся изменения в процедуре избрания директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Руководитель Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин отметил, что правку, которая предусматривает изменение процедуры, было подано по устному предложению одного из министров. Такие изменения могут отстранить от должности действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.